Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Tesla. Zuletzt wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 345,83 USD nach oben.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 348,64 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 346,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.514.077 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 41,25 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.06.2024 auf bis zu 167,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 51,59 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 246,50 USD für die Tesla-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 22.04.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,23 Prozent zurück. Hier wurden 19,34 Mrd. USD gegenüber 21,30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,97 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

