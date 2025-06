Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verliert am Mittwochnachmittag

So bewegt sich Tesla

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 336,84 USD.

Die Tesla-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 336,84 USD. Bei 336,17 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 345,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.772.163 Tesla-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 488,50 USD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 45,02 Prozent wieder erreichen. Am 12.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 167,42 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Tesla seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 246,50 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 22.04.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 19,34 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 9,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 29.07.2025 erwartet.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,97 USD je Aktie.

