Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag im Sinkflug

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 5,6 Prozent im Minus bei 313,60 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 5,6 Prozent auf 313,60 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 312,38 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 322,21 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 6.313.572 Tesla-Aktien.

Am 19.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 488,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 55,77 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 167,42 USD. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 46,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 246,50 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 22.04.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,34 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 9,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,30 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 29.07.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 1,97 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

