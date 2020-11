Der deutsche Aktienmarkt wies vor dem Wochenende positive Vorzeichen aus.

Der DAX eröffnete die Sitzung am Freitag im Minus, schaffte im Verlauf aber den Sprung in die Gewinnzone - sein Schlussstand: plus 0,18 Prozent bei 13.076,72 Punkten. Der TecDAX zeigte sich zum Handelsende 0,42 Prozent fester bei 3.040,37 Stellen, nachdem er zunächst tiefer gestartet war.

Der DAX konnte am letzten Handelstag der Woche die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten halten. Trotz zwischenzeitlicher Gewinnmitnahmen nach seinem Kurssprung am Montag zeigte sich der deutsche Leitindex auf Wochensicht stark.

Die Wirtschaft im Euroraum ist, nachdem es im zweiten Quartal wegen der Corona-Pandemie zu einem heftigen Einbruch kam, im dritten Quartal mit einer Rekordrate gewachsen. Das BIP stieg laut Statistikbehörde Eurostat gegenüber dem Vorquartal um 12,6 Prozent.

Im Fokus der Anleger blieb auch am Freitag die Berichtssaison: Vorbörslich legten unter anderem Deutsche Wohnen, Stabilus, Salzgitter und Hapag-Lloyd bereits ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor.

