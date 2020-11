BioNTech-Aktie sackt nach Moderna-Mitteilung ab: BioNTech kommt bei Entwicklung von Corona-Impfstoff in China voran

BioNTech und sein chinesischer Partner Fosun Pharma erhielten grünes Licht für den Start einer klinischen Phase-2 mit dem Impfstoff auf dem chinesischen Festland der Volksrepublik, wie die beiden Unternehmen am Montag mitteilten. In den USA, Deutschland, Argentinien, Brasilien, Südafrika, Türkei und anderen Ländern befindet sich der Impfstoff bereits in der dritten und damit entscheidenden klinischen Studienphase.

In der vergangenen Woche hatten BioNTech und sein US-Partner Pfizer mitgeteilt, dass der Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor COVID-19 bietet. Noch im November will das Duo in den USA eine Notfallgenehmigung beantragen. Fosun hatte mit BioNTech eine Lizenzvereinbarung zur Entwicklung und Vermarktung der Coronavirus-Impfstoffe des deutschen Unternehmens in China, Hongkong, Macau und Taiwan geschlossen.

BioNTech unter Druck - Moderna-Impfstoff auch hoch wirksam

Im Rennen um den besten und schnellsten Impfstoff bekommen die Anleger von BioNTech am Montag einen Dämpfer. Wie vor gut einer Woche das Mainzer Unternehmen legte nun auch der US-Konkurrent Moderna vielversprechende Studiendaten vor mit einer hohen Wirksamkeit des Impfstoff-Kandidaten. BioNTech hatte die Wirksamkeit seines Stoffs am vergangenen Montag auf mehr als 90 Prozent beziffert. Von Moderna hieß es nun, das vom US-Unternehmen entwickelte Vakzin zeige eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent.

Die BioNTech-Papiere, die primär in den USA an der NASDAQ gelistet sind fallen dort im frühen Handel zeitweise um 10,98 Prozent auf 94,39 US-Dollar. Ebenfalls im Rennen ist das Tübinger Unternehmen CureVac, dessen Papiere ihr Plus am Montag etwas reduzierten. Moderna dagegen schnellen im NASDAQ-Handel hoch.

Zudem wurde bekannt, dass die Europäische Arzneimittel-Agentur Ema ein sogenanntes Rolling-Review-Verfahren zu dem Moderna-Impfstoff beginnt, das eine vergleichsweise rasche Zulassung zum Ziel hat. Die EU-Kommission verhandelt derzeit nach eigenen Angaben mit dem US-Konzern über die Lieferung von bis zu 160 Millionen Impfdosen. Ein Vertrag ist aber noch nicht geschlossen.

