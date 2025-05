BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

So bewegt sich BioNTech (ADRs)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 104,50 USD.

Um 15:47 Uhr sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 104,50 USD zu. Die BioNTech (ADRs)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 105,57 USD. Mit einem Wert von 104,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 11.444 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 131,24 USD erreichte der Titel am 18.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 25,59 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,55 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,75 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 131,67 USD aus.

BioNTech (ADRs) gewährte am 10.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,07 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,27 Mrd. USD – eine Minderung von 20,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,59 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte BioNTech (ADRs) am 05.05.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 11.05.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -5,285 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie in den Büchern stehen.

