BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 97,80 USD bewegte sich die BioNTech (ADRs)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:50 Uhr bei 97,80 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 98,00 USD zu. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 96,22 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,88 USD. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.018 Stück gehandelt.

Am 18.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 131,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BioNTech (ADRs)-Aktie somit 25,48 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 76,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,73 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte BioNTech (ADRs) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 131,67 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 05.05.2025. BioNTech (ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,82 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,42 USD je Aktie erwirtschaftet. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 192,39 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,61 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 04.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. BioNTech (ADRs) dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -5,547 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

