Verluste in Zürich: SMI notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus

Der SMI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am dritten Tag der Woche in die Verlustzone.

Am Mittwoch sinkt der SMI um 09:09 Uhr via SIX um 0,43 Prozent auf 12.355,02 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,455 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,573 Prozent tiefer bei 12.336,87 Punkten in den Mittwochshandel, nach 12.408,03 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Mittwoch bei 12.331,45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12.362,88 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 0,431 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 11.660,96 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 21.02.2025, den Stand von 12.948,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2024, wies der SMI einen Wert von 12.001,50 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 6,29 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13.199,05 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10.699,66 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Swiss Life (+ 0,51 Prozent auf 821,00 CHF), Lonza (+ 0,18 Prozent auf 565,20 CHF), Novartis (-0,03 Prozent auf 93,26 CHF), Richemont (-0,09 Prozent auf 164,95 CHF) und Roche (-0,38 Prozent auf 262,40 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Geberit (-1,44 Prozent auf 604,00 CHF), Sika (-1,12 Prozent auf 221,60 CHF), UBS (-1,07 Prozent auf 26,80 CHF), Logitech (-0,92 Prozent auf 71,40 CHF) und Partners Group (-0,78 Prozent auf 1.145,50 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 476.827 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 240,336 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,57 zu Buche schlagen. Mit 4,86 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

