VW erhöht Ausgaben in E-Mobilität und Digitalisierung kräftig

In den kommenden fünf Jahren sollen rund 73 Milliarden Euro in E-Mobilität, Hybridisierung und Digitalisierung fließen, kündigte der DAX -Konzern nach einer Sitzung des Aufsichtsrats an. Die Ausgaben für Sachanlagen sowie Forschung und Entwicklung in Zukunftstechnologien wurden damit auf 50 Prozent der Gesamtsumme von rund 150 Milliarden Euro erhöht. Der bisherigen Planung zufolge lag der Anteil bei 40 Prozent.

"Vorstand und Aufsichtsrat des Volkswagen Konzerns haben heute im Rahmen der Investitionsplanung die Eckpfeiler zur Absicherung der Zukunftsfähigkeit des Konzerns gesetzt", wird VW-AR-Chef Hans Dieter Pötsch in der Mitteilung zitiert.

VW habe früh die Weichen für eine batterie-elektrische Zukunft im Konzern gestellt, ergänzte CEO Herbert Diess. Mittlerweile sei der Konzern mit den E-Antriebsplattformen und E-Modellen weltweit führend, so der Manager. "In den nächsten Jahren wird es darauf ankommen, auch bei der Software im Fahrzeug eine Spitzenposition einzunehmen", betonte Diess.

Volkswagen bestätigt Passat für Bratislava - Emden bekommt weiteres E-Modell

Volkswagen verlagert die Produktion seines wichtigen Passat-Modells wie erwartet von Emden ins slowakische Bratislava. Das bestätigte der Konzern am Freitag in Wolfsburg im Anschluss an eine Aufsichtsratssitzung zur Investitionsplanung bis 2025. Ab 2023 soll der Passat in der slowakischen Hauptstadt vom Band laufen. Das Werk in Emden, in dem das Modell bisher gebaut wird, soll mit dem Aero ein weiteres vollelektrisches Auto nach dem ID.4 erhalten. Volkswagen war die Produktion des Mittelklassewagens an der Nordseeküste zu teuer geworden.

In Bratislava wird der Passat künftig zusammen mit der Superb-Familie der tschechischen Konzerntochter Skoda gebaut, was die Kosten senken soll. In Emden war im vergangenen Jahr der 30-millionste Passat gefertigt worden. Insgesamt hat VW im vergangenen Jahr knapp 544 000 Passat produziert.

VW-Betriebsratschef Osterloh: Politik muss mehr tun im Umbruch der Branche

Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Betriebsratschef Bernd Osterloh hat die Politik erneut zu einer stärkeren Unterstützung der Autoindustrie im Umbruch aufgefordert. "Mindestens genauso wichtig wie Milliardenbudgets sind ein gemeinsames Verständnis für den Wandel und ausreichend Planungssicherheit", sagte Osterloh am Freitag in Wolfsburg im Anschluss an die Investitionsplanungsrunde des Autobauers. Dafür brauche es alle, Belegschaft, Führungskräfte, Vorstand und die Politik. "An Letztere denke ich besonders mit Blick nach Berlin und Brüssel und Dauerbrenner-Themen wie Ladeinfrastruktur und schnelles Internet", sagte Osterloh. VW setze auf klimafreundlichere Antriebe und stärkere Vernetzung.

Die Autoindustrie verstärkt in der Corona-Krise den Druck auf die Regierungen, sich beim Aufbau der Ladenetze für Elektroautos stärker ins Zeug zu legen. Am Freitag forderte der Verband der Automobilindustrie (VDA) eine gemeinsame Konferenz aus Bund, Ländern, Kommunen und Vertretern wichtiger anderer Branchen. "Ich möchte einen Ladenetz-Gipfel mit allen Playern, und der sollte noch vor Weihnachten stattfinden", sagte Verbandschefin Hildegard Müller dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND).

Daran sollten auch Vertreter der Gebäudewirtschaft, Mineralölfirmen, Parkhausbetreiber und Flughäfen teilnehmen. "Wir brauchen die neuen Akteure am Tisch, alle, die für den Aufbau einer Ladeinfrastruktur mitziehen müssen", sagte Müller.

