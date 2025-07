Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 91,04 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 91,04 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 92,02 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 90,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 594.288 Stück.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 114,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,44 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2024 (78,86 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 15,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,36 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,72 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 114,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,55 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 75,46 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 77,56 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 23.07.2026.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 19,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

