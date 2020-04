GO

Heute im Fokus

Asiens Börsen in Rot -- US-Fed: Wirtschaft wird durch Corona-Krise hart getroffen -- Zalando schreibt operativ rote Zahlen -- Drägerwerk hebt Prognose an

Bonitätsprüfer erwarten drastischen Insolvenz-Anstieg in Deutschland. Tesla schließt sich Blockchain-Pilotprojekt an. Rückschlag für Amazon im Ringen um großen Pentagon-Auftrag. Wolfpack Research-Untersuchung: Chinas Netflix fälscht Nutzerzahlen. Stark getroffen von der Krise: WeWork will noch mehr Personal abbauen.