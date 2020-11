Deutsche Bank-Chef Sewing: Zersplitterung der Bankenbranche in Europa angehen - Deutsche Bank-Aktie fest

Aktien in diesem Artikel

Die Zersplitterung sei das größte Strukturproblem des Sektors in Europa, sagte Sewing zum Auftakt der "Euro Finance Week" am Montag. "Mehr als 5000 Finanzinstitute in Europa sind einfach viel zu viele." Von den 20 größten Banken der Welt habe keine mehr ihren Sitz in der Europäischen Union. Zwar erweise sich die Branche in der Corona-Krise als robuster als noch vor zehn Jahren, bilanzierte Sewing. "Doch wir sind vielfach schlicht nicht profitabel genug, um selbst weiteres Kapital und damit weitere Kapazität für unser Geschäft zu generieren."

Der Manager, der der Deutschen Bank einen radikalen Umbau verordnet hat, mahnte: "Wir Banken müssen weiter an unseren Kosten arbeiten, wir müssen in unsere Technologie investieren, wir müssen innovativer werden." Vor allem aber müssten Banken sich auf ihre Stärken konzentrieren, sagte Sewing. "Nur mit starken Banken und einem starken Kapitalmarkt wird Europa die Mittel aufbringen für den Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie."

Die Aktie der Deutschen Bank zeigt sich am Montag auf XETRA zeitweise mit einem Plus von 0,56 Prozent bei 9,046 Euro.

/ben/stw/DP/stw

FRANKFURT (dpa-AFX)

Werbung

Bildquellen: Mario Tama/Getty Images