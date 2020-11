Aktien der Corona-Gewinner wie HelloFresh und Shop Apotheke unter Druck

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 42,20 EUR

Papiere von HelloFresh , der Shop Apotheke und von Zalando fielen im MDAX zwischen 1,2 und 3,0 Prozent. Für die Titel von zooplus ging es im SDAX immerhin um 1,3 Prozent bergab. Die beiden Indizes aus der zweiten deutschen Börsenreihe rückten derweil um bis zu 1,2 Prozent vor.

Die Commerzbank rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie damit, dass die von Impfstoff-Euphorie ausgelöste Sektorrotation von gefragten Pandemie-Gewinnern zu den leidgeplagten Krisenverlierern die erwähnten E-Commerce-Aktien weiter schwanken lassen wird - zumal die Messlatte im kommenden Jahr für diese Werte hoch liege. Langfristig gibt sich Experte Andreas Riemann in seiner Studie aber weiter optimistisch für drei der vier Aktien. Er rät dazu, Kursschwächen etwa bei HelloFresh oder der Shop Apotheke zum Kauf zu nutzen. Einzig Zooplus spricht er keine Kaufempfehlung aus.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

