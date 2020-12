10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX tendiert im vorbörslichen Handel am Montag etwas leichter.

2. Börsen in Fernost in Rot

Der japanische Leitindex Nikkei gibt gegen 07:00 MEZ um 0,6 Prozent auf 26.590,93 Punkte nach.

Der Shanghai Composite tendiert derweil 0,59 Prozent leichter bei 3.424,15 Zählern. In Hongkong geht es für den Hang Seng 1,52 Prozent auf 26.428,87 Indexeinheiten runter.

3. CureVac peilt Zulassung in der EU und in Lateinamerika an

Das deutsche Biotech-Unternehmen CureVac wird eine Zulassung seines COVID-19-Impfstoffkandidaten in der EU und in Lateinamerika beantragen. Zur Nachricht

4. Bayer und Atara Biotherapeutics arbeiten bei Zell- und Gentherapie zusammen

Der Pharma- und Agarchemiekonzern Bayer stärkt sein noch junges Geschäft rund um Zell- und Gentherapien mit einem neuen Partner. Zur Nachricht

5. Zalando-Aktie: Co-Chef Ritter nimmt seinen Hut

Der Online-Modehändler Zalando muss ab der kommenden Hauptversammlung auf einen seiner drei Co-Chefs verzichten. Zur Nachricht

6. Ryanair klagt gegen Staatshilfen für Lufthansa und Condor

Der irische Billigflieger Ryanair klagt vor dem Gerichtshof der EU gegen staatliche Coronahilfen für Fluglinien. Zur Nachricht

7. Verhandlungen über Verkauf von TikTok gehen in den USA wohl nach Fristende weiter

Das Ablaufen der Frist für einen Verkauf der populären Video-App TikTok in den USA hat laut Insidern zunächst keine Folgen. Zur Nachricht

8. Lufthansa-Aktie: Corona-Krise wird bei der Lufthansa bis Jahresende 29.000 Jobs gekostet haben

Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie lässt die Lufthansa viele Jets am Boden und baut massiv Jobs ab. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Montag gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 49,13 US-Dollar. Das waren zwölf Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 18 Cent auf 46,08 Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2130 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig höher als am Freitagabend.

