An den deutschen Börsen griffen die Anleger vor dem Wochenende zu.

Der DAX hatte mit einem kleinen Minus eröffnet und bewegte sich auch im weiteren Handelsverlauf über weite Strecken nahe der Nulllinie. Am späten Nachmittag legte er dann aber etwas zu und ging schließlich mit einem Plus von 0,35 Prozent bei 13.298,96 Punkten ins Wochenende. Dagegen konnte der TecDAX nach einem stabilen Start anziehen und beendete den Freitagshandel mit einem Gewinn von 1,05 Prozent bei 3.117,66 Zählern.

Die Erholung am US-Arbeitsmarkt ist ins Stocken geraten: Die Beschäftigungsentwicklung blieb im November weit hinter den Erwartungen zurück. Infolge dessen spekulieren einige Investoren nun über eine baldige geldpolitische Lockerung - womöglich noch in diesem Jahr. Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank etwa sieht in den Arbeitsmarktdaten ein Alarmzeichen für die Fed. Und auch Christoph Balz rechnet damit, dass die US-Währungshüter demnächst nachlegen. Außerdem sieht der Commerzbank-Experte angesichts der schwachen Jobdaten auch die Politik unter Druck, "den Stimulus zu erhöhen".

Belastend wirkte daneben, dass es bei den Brexit-Verhandlungen noch immmer keine Einigung gibt. Dabei drängt die Zeit, denn zum Jahreswechsel endet die Übergangsphase nach dem britischen EU-Austritt von Ende Januar.

