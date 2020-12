Bob Dylan verkauft alle Musikrechte an Vivendi-Tochter Universal

Der 79-jährige Singer-Songwriter, der 2016 als einziger der Rock- und Folk-Größen den Literatur-Nobelpreis für Werke bekam, übertrug Vivendi die Einzelrechte an mehr als 600 Liedern aus fast 60 Jahren - darunter "Blowin' in the Wind", "The Times They Are A-Changin'" und "Like a Rolling Stone".

Ein Kaufpreis wurde nicht genannt, er dürfte aber in die hunderte Millionen Dollar gehen. In diese Größenordnung schaffen es ansonsten nur die Beatles.

Musikrechte haben mit dem aufkommenden Streaming-Diensten in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Zuletzt gingen Musikrechtekataloge für das 10- bis 18-fache der jährlichen Tantiemen über den Tisch - zuvor wurde zwischen dem 8- bis 13-fachen bezahlt.

Die Fleetwood-Mac-Sängerin Stevie Nicks verkaufte unlängst die Mehrheit an ihren Musikrechten, wobei diese insgesamt mit rund 100 Millionen Dollar bewertet wurden, wie Insider verrieten.

NEW YORK (Dow Jones)

Bildquellen: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images