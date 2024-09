10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX etwas leichter erwartet

Der DAX dürfte auf seinem Weg in Richtung 20.000 Punkte am Montag eine kleine Verschnaufpause einlegen: In vorbörslichen Indikationen zeigt sich das deutsche Börsenbarometer zeitweise um 0,24 Prozent leichter bei 19.427,60 Punkten. Eine Fortsetzung der Rekordrally bleibt aber möglich.

2. Börsenturbulenzen in Fernost

An den wichtigsten Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenstart starke Ausschläge - allerdings in verschiedene Richtungen. In Tokio stürzt der Nikkei 225 gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 4,79 Prozent auf 37.921 Punkte ab. Auf dem chinesischen Festland macht der Shanghai Composite zur gleichen Zeit hingegen einen Sprung um 7,07 Prozent nach oben auf 3.306 Zähler. Daneben gewinnt der Hang Seng in Hongkong gleichzeitig ebenfalls starke 3,63 Prozent auf 21.381 Stellen.

3. Volkswagen mit weiterer Gewinnwarnung

Der kriselnde Volkswagen-Konzern kommt immer stärker unter Druck. Konzernchef Oliver Blume muss die Gewinnaussichten schon wieder kappen. Zur Nachricht

4. Neuer thyssenkrupp-Stahlchef plant "harte Einschnitte"

Der neue Chef von thyssenkrupp Steel, Dennis Grimm, bereitet die Beschäftigten von Deutschlands größtem Stahlkonzern auf eine tiefgreifende Sanierung vor. Zur Nachricht

5. Vitesco fallen aus dem SDAX - Alzchem werden aufgenommen

Die Aktien von Vitesco Technologies werden aus dem SDAX entnommen. Zur Nachricht

6. Meyer Burger-Aktie: Neuer Termin für Vorlage der Halbjahreszahlen

Das angeschlagene Schweizer Solarunternehmen Meyer Burger hat gemäß ungeprüften Halbjahreszahlen deutlich weniger Umsatz erzielt. Zur Nachricht

7. BayWa erwartet mehr Geld und weiteres Stillhalten der Banken

Der Vorstand der BayWa erwartet, dass die Gläubigerbanken dem tief in die Krise gestürzten Unternehmen mehr Zeit und Geld geben, um seine Probleme zu lösen. Zur Nachricht

8. Neuer Co-Vorstandschef bei Deutscher Börse - Chefwechsel in Vorbereitung

Die Deutsche Börse bekommt zum Quartalswechsel einen neuen Co-Vorstandschef. Stephan Leithner tritt das Amt mit Wirkung zum 1. Oktober an und leitet den Konzern dann zusammen mit Theodor Weimer. Dieser wird Deutschlands größten Börsenbetreiber nach sieben Jahren Ende 2024 verlassen und dann von Leithner als alleinigem Chef abgelöst. Zur Nachricht

9. Statistiker legen Daten zur Inflation im September vor

Die Inflation in Deutschland normalisiert sich nach zwei Jahren mit rasanten Preisanstiegen wieder. Wie sich die Teuerung im September entwickelt, wird eine erste Schätzung des Statistischen Bundesamts an diesem Montag (14.00 Uhr) zeigen. Zur Nachricht

10. Ölpreise etwas erholt

Die Ölpreise steigen zeitweise um bis zu 1,2 Prozent. Die Entwicklung im Nahen Osten und die Auswirkungen des Hurrikans "Helene" auf die Ölförderanlagen im Golf von Mexiko blieben weiter im Blick, heißt es.