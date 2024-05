10 vor 9

1. DAX kaum bewegt erwartet

Der DAX dürfte auch zu Wochenbeginn weiter stagnieren und die Konsolidierung unter 19.000 Punkten fortsetzen. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich der deutsche Leitindex zeitweise bei 18.691,14 Punkten und damit nur um 0,01 Prozent tiefer.

2. Börsen in Fernost höher

Die wichtigsten asiatischen Indizes legen zum Wochenbeginn zu. In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 0,47 Prozent auf 38.826 Punkte. Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,53 Prozent nach oben auf 3.105 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt gleichzeitig 0,63 Prozent auf 18.725 Einheiten.

3. ADLER: Mehrheitliche Übergabe des Unternehmens an Anleihegläubiger geplant

Der angeschlagene Immobilienkonzern ADLER will das Unternehmen mehrheitlich an die Anleihegläubiger übergeben. Zur Nachricht

4. US-Verkehrsbehörde nimmt Google-Schwesterfirma Waymo stärker ins Visier

Die zum Alphabet-Konzern gehörende Robotaxi-Firma Waymo gerät stärker ins Blickfeld der US-Verkehrsbehörde. Zur Nachricht

5. Niederlage nicht akzeptiert: US-Gewerkschaft UAW weiter im Streit mit Mercedes

Die US-Gewerkschaft UAW will ihre die Niederlage in zwei Mercedes-Benz-Werken im Bundesstaat Alabama nicht akzeptieren. Zur Nachricht

6. Rechte der Aktionäre untergraben? Norwegischer Staatsfonds stimmt gegen ExxonMobil-Direktor ab

Der norwegische Staatsfonds, Norges Bank Investment Management (NBIM), wird gegen die Wiederwahl des ExxonMobil-Direktors Joseph Hooley stimmen. Zur Nachricht

7. Rauch im Cockpit: Lufthansa-Flugzeug muss notlanden

Rauch im Cockpit hat in einer Lufthansa-Maschine am Sonntagnachmittag für Aufregung gesorgt: Der Pilot brach den Weg nach Frankfurt ab und landete zur Sicherheit auf dem Flughafen Hannover. Zur Nachricht

8. Neuer ifo-Geschäftsklimaindex wird veröffentlicht

Am Montag wird kurz nach Handelsbeginn der neue ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland veröffentlicht. "Nach dem erneuten Anstieg der Einkaufsmanagerindizes dürften sich die deutschen Unternehmen auch in der ifo-Befragung bereits den vierten Monat in Folge optimistischer gezeigt haben", schrieb Marktstratege Robert Greil vom Bankhaus Merck Finck.

9. Ölpreise mit leichten Gewinnen

Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in die Woche gegangen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 82,33 US-Dollar. Das waren 21 Cent mehr als am Freitagabend. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 28 Cent auf 78,00 Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro ist am Montag stabil in die Woche gestartet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0850 US-Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0840 Dollar festgelegt.