10 Fakten zum Wochenstart an der Börse

Der DAX dürftre am Montag höher starten und erstmals seit fast eineinhalb Jahren die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten überspringen.

2. Asiens Börsen legen zu

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite aktuell (06:45 Uhr MEZ) um 0,58 Prozent auf 2.975,43 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong legt daneben um 1,26 Prozent auf 27.442,54 Punkte zu. In Japan wird am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt.

3. Siemens Healthineers macht mehr Gewinn

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat seinen Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr (per 30. September) deutlich gesteigert, die eigenen Profitabilitätsziele aber leicht verfehlt. Zur Nachricht

4. Rostocker Biotech-Unternehmen Centogene plant Börsengang in USA

Das Rostocker Biotech-Unternehmen Centogene bereitet einen Börsengang in den USA vor. Wie Centogene-Chef Arndt Rolfs am Samstag beim akademischen Jahresempfang der Universität Rostock sagte, soll nach gegenwärtiger Planung das Debüt an der Technologiebörse Nasdaq bereits am kommenden Donnerstag über die Bühne gehen. Zur Nachricht

5. Saudischer Ölgigant Aramco erhält Genehmigung für Börsengang

Saudi-Arabiens staatlicher Ölkonzern Aramco hat nach mehrfacher Verzögerung die Genehmigung für seinen seit langem erwarteten Börsengang erhalten. Zur Nachricht

6. McDonald's entlässt Chef

Der Vorstandsvorsitzende der Schnellrestaurantkette McDonald's ist wegen einer Beziehung mit einer ihm dienstlich unterstellten Person entlassen worden. Zur Nachricht

7. Sorry und kein No-Deal: Johnson setzt im Brexit-Streit auf Mäßigung

Mit Zugeständnissen im erbittert geführten Brexit-Streit will der britische Premierminister Boris Johnson unentschlossene Wähler auf seine Seite ziehen. Zur Nachricht

8. Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway meldet Gewinnsprung

Der US-Staranleger Warren Buffett hat mit seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway im dritten Quartal deutlich mehr verdient. In den drei Monaten bis Ende September belief sich das operative Ergebnis auf 7,9 Milliarden Dollar (7,1 Mrd Euro). Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sinken am Morgen etwas. Ein Barrel Brent kostete mit 61,32 US-Dollar 37 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel WTI fiel um 33 Cent auf 55,87 Dollar.

10. Euro stabil

Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1170 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend.

