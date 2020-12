10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Dienstag an der Börse wissen

Der DAX notiert vor dem Ertönen der Startglocke am Dienstag leicht im Minus.

2. Börsen in Fernost tiefer

Der japanische Leitindex Nikkei verliert 0,21 Prozent auf 26.675,18 Punkte. Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil um 0,23 Prozent nach unten auf 3.361,25 Zähler. Verluste werden ebenfalls aus Hongkong gemeldet, wo der Hang Seng 0,63 Prozent tiefer bei 26.222,44 Stellen notiert. (7.10 Uhr MEZ)

3. Wahlleute bestätigen Bidens Sieg - Justizminister tritt ab

Knapp sechs Wochen nach der US-Präsidentenwahl haben die Wahlleute in den Bundesstaaten Joe Bidens Sieg über Amtsinhaber Donald Trump bestätigt. Zur Nachricht

4. METRO erreicht oberes Ende der Prognosespanne

METRO hat im Gesamtjahr dank gelockerter Lockdown-Regeln in der Gastronomie im vierten Geschäftsquartal beim bereinigten operativen Gewinn wie geplant das obere Ende des Prognosekorridors erreicht. Zur Nachricht

5. Volkswagen-Aufsichtsrat sichert Diess Unterstützung zu

Volkswagen-Vorstandschef Herbert Diess wird den Konzern auch in den nächsten Jahren führen. Zur Nachricht

6. Spahn: Mehrheit der Bürger könnte bis Ende Sommer geimpft werden - Krankenhausgesellschaft will Notfallzulassung

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, dass bis Ende Sommer 2021 rund 60 Prozent der Bürger in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft sein könnten. Zur Nachricht

7. Apple erhöht iPhone-Produktion offenbar um 30 Prozent

Apple will offenbar die Produktion des iPhone im ersten Halbjahr 2021 auf 96 Millionen Einheiten erhöhen. Zur Nachricht

8. Ceconomy übernimmt Media-Saturn komplett

Nach jahrelangem Zwist hat sich der Elektronikhändler Ceconomy mit der Familie Kellerhals über deren Anteil an der Media-Saturn-Holding geeinigt. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Morgen 49,96 US-Dollar. Das waren 33 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 29 Cent auf 46,70 Dollar.

10. Euro kaum bewegt

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,2150 US-Dollar und damit so viel wie in der Nacht zuvor.

Bildquellen: Börse Frankfurt