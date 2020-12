Apple erhöht iPhone-Produktion offenbar um 30 Prozent. Spahn: Mehrheit der Bürger könnte bis Ende Sommer geimpft werden - Krankenhausgesellschaft will Notfallzulassung. Ceconomy übernimmt Media-Saturn komplett. Telefonica erwägt anscheinend Verkauf der Geschäfte in Kolumbien und Ecuador. TUI-Hauptversammlung entscheidet am 5. Januar über Rettungspaket.

Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich am Dienstag zurück. Der DAX notiert vor dem Ertönen der Startglocke am Dienstag leicht im Minus. Der TecDAX wird indes knapp über der Nulllinie erwartet. Nachdem der Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer am Wochenende eine Notfallzulassung in den USA erhielt und das Land bereits mit ersten Impfungen begann, erwarten Anleger in Deutschland auch eine baldige Entscheidung der EU-Behörde EMA. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, dass bis zum Ende des kommenden Sommers etwa 60 Prozent der Deutschen geimpft sein könnten. Weiterhin verunsichert der harte Lockdown in Deutschland, im Zuge dessen zahlreiche Geschäfte und Dienstleister schließen müssen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen zeigen sich am Dienstag im vorbörslichen Handel etwas zuversichtlicher. Der EuroSTOXX 50 weist bereits vor Handelsstart ein leichtes Plus aus. Auch an den europäischen Börsen dominieren nach wie vor die Themen Corona-Impfstoff, Lockdown und Brexit. Die Erwartungen an die Europäische Arzneimittel-Agentur sind hoch, nachdem das Vakzin von BioNTech und Pfizer am Wochenende in den USA per Eilverfahren zugelassen wurde und bereits mit den Impfungen begonnen wurde. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Aktienmärkte präsentierten sich am Montag uneinheitlich. Der Dow Jones hatte nach einem freundlichen Start zunächst bis auf ein neues Rekordhoch von 30.325,79 Punkten zugelegt. Doch dann drehte er ins Minus und der US-Leitindex schloss 0,62 Prozent tiefer bei 29.861,55 Zählern. Dagegen konnte der NASDAQ Composite seine frühen Gewinne verteidigen und beendete den Tag mit einem Plus von 0,50 Prozent bei 12.440,04 Zählern. Nach der Notfallzulassung des BioNTech/Pfizer-Impfstoffs am Wochenende starteten in den USA die Impfungen gegen COVID-19. Daneben kam Hoffnung auf, dass das lang ersehnte US-Konjunkturpaket endlich auf den Weg gebracht werden könnte. Zudem werden die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über einen Brexit-Handelspakt, trotz am Sonntag abgelaufenem Ultimatum, fortgesetzt. Jedoch ist das alles keine wirkliche Überraschung und konnte daher nur kurzzeitig als Kurstreiber wirken. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken