Vossloh-Aktie auf Hoch seit vier Monaten: Vossloh erwartet in den nächsten Jahren mehr Umsatz und Gewinn

"Die Erreichung von Klimaschutzzielen ohne eine zunehmende Verlagerung von Verkehr auf die Schiene ist schlicht nicht realistisch", sagte Konzernchef Oliver Schuster anlässlich einer Investorenveranstaltung am Dienstag in Werdohl. Mittelfristig will Vossloh seinen Umsatz im Schnitt um vier bis fünf Prozent pro Jahr steigern. In allen Geschäftsbereichen sollen dann mindestens 10 Prozent der Erlöse als Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) beim Unternehmen hängen bleiben, bevor dieses Ziel langfristig auch für den Gesamtkonzern erreicht wird. Für 2021 zeigte sich das Management jedoch etwas vorsichtiger.

So peilt der Vorstand für das kommende Jahr einen Umsatz von 850 bis 925 Millionen Euro an, während er für 2020 weiterhin von 870 Millionen ausgeht. Von den Erlösen sollen im nächsten Jahr 7 bis 8 Prozent als Gewinn vor Zinsen und Steuern übrigbleiben. Das sei deutlich mehr als im laufenden Jahr, wenn man einen positiven Sondereffekt durch ein Gemeinschaftsunternehmen in China herausrechne, hieß es. Die Vossloh-Führung stellt ihre Prognose allerdings unter den Vorbehalt, dass es keine wesentlichen neuen, ungeplanten Auswirkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gibt.

Vossloh-Aktie auf Hoch seit vier Monaten

Nach mittelfristigen Wachstumszielen des Bahn- und Schienenausrüsters Vossloh sind die Aktien am Dienstagnachmittag auf den höchsten Stand seit vier Monaten geklettert. Letztlich verteuerten sich die Vossloh-Aktien im XETRA-Handel um 5,19 Prozent auf 40,55 Euro. Im SDAX der kleineren Börsenwerte waren sie damit drittgrößter Kursgewinner hinter Ceconomy und Salzgitter.

Das Unternehmen will überdurchschnittlich wachsen und dabei ertragreicher agieren. So soll die operative Marge (Ebit-Marge) im kommenden Jahr 7 bis 8 Prozent betragen und längerfristig prozentual zweistellig werden.

