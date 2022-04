10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

Werbung

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX startet vor EZB-Entscheid freundlich -- Asiens Börsen in Grün -- Drägerwerk vorsichtiger beim Gesamtjahres-Ausblick -- Stellantis bekräftigt Ausblick für 2022

voestalpine trennt sich von Mehrheit an HBI-Anlage an ArcelorMittal. Eni entdeckt neue Öl- und Gasvorkommen in Ägypten. Familie Benetton und Blackstone bieten für Atlantia. Cathie Wood: Die Krypto-Welt um Bitcoin, Ethereum & Co. bedroht das Bankensystem. Analysten reduzieren Kursziel für NVIDIA-Aktie. Darum könnte Tesla-Chef Elon Musk den Posten im Verwaltungsrat abgelehnt haben.