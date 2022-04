Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen in Grün -- Drägerwerk vorsichtiger beim Gesamtjahres-Ausblick -- Stellantis bekräftigt Ausblick für 2022

Anleger in Deutschland traten am Mittwoch auf die Bremse.

Der DAX startete mit einem moderaten Minus in den Handel und gab anschließend weiter nach. Dabei fiel er zeitweise auch unter die psychologisch wichtige 14.000-Punkte-Marke. Bis zum Handelsende konnte er diese jedoch wieder zurückerobern und ging schließlich 0,34 Prozent tiefer bei 14.076,44 Punkten in den Feierabend. Der TecDAX zeigte sich anfänglich etwas tiefer und verharrte zunächst in der Verlustzone. Bis zum Ertönen der Schlussglocke näherte er sich jedoch seinem Vortagesschlusskurs und ging bei 3.192,32 Zählern (+0,03%) aus dem Handel.

Mit Zahlen aus den USA wurden die Sorgen vor einer steigenden Inflation weiter befeuert: Die Erzeugerpreise stiegen im März im Vorjahresvergleich um 11,2 Prozent - das war stärker als von Experten erwartet. Auch in der Eurozone bleibt die hohe Inflation ein Problem. Daher gehen Ökonomen davon aus, dass die EZB die Normalisierung ihrer Geldpolitik wie angekündigt fortsetzen wird. Im Handel hieß es, vor der Zinssitzung am Donnerstag und den Osterfeiertagen gelte es keine Risiken einzugehen.

Auf Unternehmensseite richteten Anleger ihre Blicke auf den Bankensektor in den USA, wo JPMorgan die Berichtssaison der Investmentbanken eröffnete. "Die Unternehmenszahlen aus den USA sind ein Punkt, aber kein entscheidender", zitierte dpa-AFX Robert Halver, Marktstratege der Baader Bank - wichtiger sei, was die EZB am Donnerstag kommuniziere.

