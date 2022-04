Tesla-Aktie: Flüssigkeit in Tesla-Lackiererei ausgetreten - Wasserverband vereinbart mit Neukunden Abnahmemenge

Aktien in diesem Artikel Tesla 915,20 EUR

Es sei von einem wassergefährdenden Stoff auszugehen, teilte die Behörde der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag mit. Beim Befüllen eines Behälters in der Lackiererei sei am Montagabend eine Flüssigkeit ausgetreten, weil ein Ventil nicht vollständig geschlossen gewesen sei, sagte Sprecher Thomas Frey. Die Flüssigkeit sei vollständig im Auffangbehälter der Lageranlage aufgefangen worden. Sie sei von einem zugelassenen Entsorgungsunternehmen abgepumpt worden.

"Es ist keine wassergefährdende Flüssigkeit ins Freie oder in den Boden gelangt", teilte der Sprecher mit. "Es bestand keine Gefahr für die Umwelt oder die Nachbarschaft." Der Vorfall ereignete sich nach seinen Angaben innerhalb der Gebäude. Die abgepumpte Flüssigkeit sei in einen dafür zugelassenen Sicherstellungstank auf das Gelände der Entsorgungsfirma gebracht worden. Eine kleinere Menge Flüssigkeit sei mit Bindemitteln aufgenommen worden. Tesla habe ordnungsgemäß auf den Vorfall reagiert, indem eine Fachfirma herbeigerufen worden sei. Die Wasserbehörde des Landkreises Oder-Spree sei ebenfalls informiert worden. Die Fabrik des US-Elektroautobauers war am 22. März eröffnet worden./vr/DP/men

Wasserverband vereinbart mit Neukunden Abnahmemenge

Der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) hat damit begonnen, in Verträgen mit Privathaushalten als Neukunden eine Deckelung der Wasserversorgung zu vereinbaren. Das sei notwendig für den Fall, dass nicht mehr Wasser aus dem Boden gepumpt werden dürfe, um rechtlich auf der sicheren Seite zu stehen, sagte die Sprecherin des Verbandes, Sandra Ponesky, am Donnerstag. Pro Person seien in einem Privathaushalt 37 Kubikmeter Wasser im Jahr vorgesehen. Der Verband hatte die Deckelung im Dezember angekündigt. Zuvor hatte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) darüber berichtet.

In den vergangenen Monaten hatte der Wasserverband bereits ähnliche Verträge mit Deckelungen mit Industrieunternehmen abgeschlossen. Der Hintergrund ist, dass dem WSE - der auch den US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide beliefert - bislang nur die Entnahme einer bestimmten Menge an Grundwasser genehmigt wurde. Durch bereits bestehende Flächennutzungspläne und Verdichtung in den Gemeinden werden Reserven gänzlich ausgeschöpft. Für alle weiteren Projekte fehlen derzeit Grundwasserentnahmemengen. Der Verband hofft, dass das Umweltministerium die Förderung weiterer Wassermengen genehmigt.

Werde die vereinbarte Menge bei Privathaushalten überschritten, werde der Haupthahn aber nicht zugedreht und drohe kein Stopp der Wasserversorgung, sagte Ponesky. Die Trinkwasserversorgung sei rechtlich gesichert. Möglich seien dann aber Ordnungs- oder Bußgelder - diesen Weg wolle der Verband aber nicht gehen.

In der Begründung eines Urteils zu einem Streit um Wassermengen im Bereich des WSE hatte das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) geschrieben, dass trotz einer sinkenden Tendenz der Grundwasserbestände von einer ausreichenden Deckung der Entnahmemengen ausgegangen werde. Das Gericht hatte die Bewilligung für eine Wasserentnahme im Wasserwerk Eggersdorf aus formalen Gründen für rechtswidrig erklärt. Das Land duldet aber die Wasserförderung in voller Höhe weiter.

ERKNER / GRÜNHEIDE (dpa-AFX)

