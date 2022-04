NFT für Großbritannien: Britischer Finanzminister gibt NFT bei der Royal Mint in Auftrag

• Großbritannien will Vorreiter-Rolle im Krypto-Bereich• Royal Mint soll noch dieses Jahr einen eigenen NFT herausbringen• Großbritannien beobachtet die Entwicklung des Web3

Am 4. April kündigte die britische Regierung an, einen eigenen Non-Fungible-Token (NFT) zu prägen. Dies ist offenbar Teil der Pläne des Vereinigten Königreichs, ein "Weltführer" im Bereich der Kryptowährung zu werden. Der zuständige Staatsekretär John Glen erklärte beim Innovate Finance Global Summit in London, dass die NFT-Initiative des Inselstaates Teil einer umfassenderen Anstrengung der Regierung sei, im Bereich der Kryptowährungen eine Vorreiterrolle einzunehmen.

Außerdem kündigte er eine Reihe von weiteren Schritten an, die das Vereinigte Königreich unternehmen werde, um digitale Vermögenswerte einer stärkeren regulatorischen Kontrolle zu unterwerfen. Dazu gehöre etwa, Stablecoins in die bestehenden britischen Vorschriften für elektronische Zahlungen aufzunehmen, die Einrichtung einer Cryptoasset Engagement Group, die von Ministern geleitet wird und die Mitglieder von britischen Regulierungsbehörden und Kryptounternehmen aufnehmen wird, und die Überprüfung der Anwendbarkeit der Blockchain-Technologie bei der Emission von Schuldtiteln.

"Wir sollten Regulierung nicht als etwas Statisches, Starres betrachten. Stattdessen sollten wir in Begriffen von regulatorischem 'Code' denken - wie Computercode - den wir verfeinern und umschreiben, wenn wir ihn brauchen", so Glen. Generell solle das Vereinte Königreich ein globales Zentrum werden - "der beste Ort der Welt, um Krypto-Unternehmen zu gründen und zu skalieren."

Aus einem Tweet des britischen Finanzministeriums geht hervor, dass der Finanzminister Rishi Sunak die Royal Mint darum gebeten habe, den eigenen NFT bis zum Sommer dieses Jahres zu erstellen und herauszugeben. Die Royal Mint ist ein staatliches Unternehmen, das für die Prägung von Münzen für das Vereinigte Königreich verantwortlich ist.

Chancellor @RishiSunak has asked @RoyalMintUK to create an NFT to be issued by the summer.



This decision shows the the forward-looking approach we are determined to take towards cryptoassets in the UK. pic.twitter.com/cd0tiailBK