Nach teurerem Prime-Abo: Preiserhöhungen nun auch bei Amazon Music

• Am 5. Mai wird Amazon Music in den USA und Großbritannien teurer• Die neuen Preise gelten nur für Abonnenten mit Prime-Konto• Nur Spotify und Apple Music haben mehr Abonnenten als Amazon Music

"Damit wir Ihnen noch mehr Inhalte und Features bieten können, erhöhen wir die Preise für bestimmte ‘Amazon Music Unlimited’-Pakete", heißt es in einer Amazon-Kundenmitteilung auf der Website der Firma. Die neuen Preise treten am 5. Mai in Kraft, gelten aber nicht für alle Abonnenten. Erst im Februar hat Amazon Prime die Abo-Preise angehoben.

Monatliche Preise steigen um einen US-Dollar

Der Mitteilung zufolge kostet das Single-Device-Abo in den USA ab Mai 4,99 US-Dollar pro Monat, bisher waren es 3,99 US-Dollar monatlich. Das etwas umfangreichere "Amazon Music Unlimited"-Paket für Einzelnutzer mit Amazon-Prime-Konto soll mit 8,99 US-Dollar monatlich ebenfalls einen US-Dollar mehr kosten als bisher, der Preis für das Jahresabo steigt von 79 US-Dollar auf 89 US-Dollar. Abonnenten ohne Prime-Abo zahlen nach Angaben des Informationsportals The Verge wie zuvor 9,99 US-Dollar monatlich. Für Studierende und Familien gelten üblicherweise andere Preise.

Kunden, die gerade von einem Rabatt oder Sonderangebot profitieren, zahlen Amazon zufolge auch nach dem 5. Mai die gleichen Preise wie zuvor. Sobald das Sonderangebot abgelaufen ist, gelten die neuen Preise. Wem die neuen Preise zu teuer sind, kann sein Abo über die Apple-Website (iTunes-Nutzer) oder über die Einstellungen in Amazon Music (alle anderen Nutzer) kündigen, so der Streaming-Dienst in seinen FAQs.

Amazon Music ist drittgrößter Streaming-Dienstleister der Welt

The Verge gibt die neuen Preise auch in britischen Pfund an (4,99 britische Pfund für das Single-Device-Abo; 8,99 britische Pfund für Amazon Music Unlimited für Prime-Kunden) - es ist also davon auszugehen, dass Amazon-Music-Kunden auch in Großbritannien demnächst tiefer in die Tasche greifen müssen. Informationen über eine mögliche Preiserhöhung in Deutschland sind der Öffentlichkeit bislang nicht zugänglich.

Amazon Music Unlimited bietet werbefreien Zugriff auf 90 Millionen Songs - und der Service ist beliebt: Unter Verweis auf eine Erhebung von Midia Research berichtet The Verge, dass Amazon Music mit 68,1 Millionen Abonnenten (Q2 2021) der drittgrößte Musikstreaming-Dienstleister der Welt ist. Im selben Zeitraum verzeichneten nur Apple Music (78,6 Millionen) und Spotify (180 Millionen) mehr Abonnenten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Sundry Photography / Shutterstock.com