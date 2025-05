ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 240 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple nach Drohungen mit US-Einfuhrzöllen von Donald Trump auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Der vom US-Präsidenten in Aussicht gestellte Zollsatz von 25 Prozent auf im Ausland hergestellte iPhones erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass deren Preise stiegen, schrieb Samik Chatterjee in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Er geht davon aus, dass der Technologiekonzern über Preiserhöhungen die Zoll-Auswirkungen erfolgreich an die Käufer weitergeben könnte./rob/gl/la

