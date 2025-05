Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Kurs der Apple

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 196,00 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 196,00 USD. In der Spitze fiel die Apple-Aktie bis auf 193,46 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 193,59 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5.037.970 Apple-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 260,09 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2024 erreicht. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 24,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 169,22 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,04 USD, nach 0,980 USD im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 225,09 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 01.05.2025. Das EPS wurde auf 1,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 95,36 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 90,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.07.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 7,18 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Xiaomi-Aktie mit deutlichen Verlusten: Anleger vermissen wichtige Infos für Launch von neuem Tesla-Konkurrent

iPhone-Designer arbeitet künftig für ChatGPT-Entwickler OpenAI an neuer Technik

Top-Picks enthüllt: Diese US-Aktien hielt Zurich Insurance im ersten Quartal 2025