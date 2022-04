Apple-Aktie: Apple leakt aus Versehen neues Produkt

• Apple leakt Support-Dokument für neuen Stromadapter• Der neue Stromadapter könnte auch Apples erstes GaN-Ladegerät sein• Brancheninsider: Komponenten des neuen Ladegeräts stehen zur Massenproduktion bereit

Kommt bald Apples erster Dual-USB-C-Stromadapter?

Nachdem erst kürzlich Gerüchte zu einem neuen iPad Pro in Umlauf geraten sind und ein neues Apple-Patent aufgetaucht ist, wurden nun für eine kurze Zeit Support-Dokumente auf der Apple-Website geleakt, die einige Hinweise auf ein neues Apple-Gerät liefern. 9to5Mac entdeckte diese vermutlich versehentlich veröffentlichten Dokumente und berichtet, dass das US-amerikanische Unternehmen wohl an einem neuen 35W Dual USB-C Port Power Adapter arbeitet.

"Verwenden Sie den Apple 35W Dual USB-C Port Power Adapter und ein USB-C-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um Ihr Gerät zu laden. Schließen Sie ein USB-C-Kabel an einen der beiden Anschlüsse des Netzteils an, verlängern Sie die elektrischen Stifte (falls erforderlich) und stecken Sie das Netzteil fest in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose zum Trennen leicht zugänglich ist. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an Ihr Gerät an", soll die Benutzung des Ladegeräts im Support-Dokument erklärt worden sein.

Dies wäre, wie 9to5Mac erklärt, das erste Mal, dass Apple ein duales USB-C-Ladegerät veröffentlicht hat. Außerdem würde die Leistung von 35 W ausreichen, um mehrere iPhones, ein iPhone und eine Apple Watch oder eine Handvoll anderer Zubehörkombinationen zu laden. Das iPhone 13 Pro Max kann beispielsweise mit einer Geschwindigkeit von 27 W schnell geladen werden. Die Apple Watch Series 7 kann bereits mit einer Leistung von 5 W schnell geladen werden. Das bedeutet, dass der Dual USB-C Port Power Adapter über genug Leistung verfügt, beide Geräte schnell aufladen zu können.

Kurz nach der Veröffentlichung wurde das Support-Dokument wieder offline genommen. Wann und ob der Stromadapter auf den Markt kommen soll, wurde von Apple bisher nicht offiziell bestätigt. Jedoch zeigt das Dokument, dass das Zubehörteil tatsächlich existiert.

Apples erstes eigenständiges GaN-Ladegerät

Außerdem könnte es sich bei dem neuen Ladegerät um Apples erstes eigenständiges GaN-Ladegerät (Galliumnitrid) handeln. Die Einführung der GaN-Technologie könnte dem Konzern dabei helfen, sein Ladegerätesortiment zu rationalisieren und es mit Dual-Port-Designs schneller, leistungsfähiger und mehr vielseitiger zu machen, erklärt 9to5Mac. Außerdem seien GaN-Ladegeräte meist kleiner als nicht-GaN-Ladegerät.

Analyst und Brancheninsider Ming-Chi Kuo verrät weitere Details

Wie das Forbes-Magazin berichtet, veröffentlichte nun auch der Analyst Ming-Chi Kuo weitere Details zu der Einführung des neuen Ladegeräts. Kuo erklärt, dass die Komponenten des neuen Ladegeräts kurz vor der Massenproduktion stehen. Apple erwarte demnach, bis zu drei Millionen Einheiten im Jahr 2022 auszuliefern. Außerdem bestätigt der Brancheninsider, dass es sich bei den neuen Geräten um GaN-Ladegeräte handeln soll.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Denis Kuaev / Shutterstock,.com, joyfull / Shutterstock.com