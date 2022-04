DAX schließt leichter - erobert 14.000-Punkte-Marke zurück

Der DAX rutschte nach einem Minusstart am Mittwoch zeitweise tiefer in die Verlustzone und unter die 14.000-Punkte-Marke. Bis zum Handelsende konnte er diese jedoch wieder zurückerobern und ging schließlich 0,34 Prozent leichter bei 14.076,44 Punkten in den Feierabend.

Wegen der endlosen Lockdowns spiegelt sich in den chinesischen Handelszahlen für den März eindeutig die flaue Binnennachfrage wider. Für die Marktstrategen der Commerzbank machen die Exportzahlen wegen der lebhaften globalen Nachfrage noch immer einen stabilen Eindruck, doch die Entwicklung der Importe verfehlte die Markterwartungen deutlich. Die Lockdowns sind offensichtlich der Hauptgrund für die schwachen Importe, da viele Menschen zu Hause bleiben müssten und keine langlebigen Güter kaufen könnten.

Hohe US-Inflation

Sorgen vor steigender Inflation wurden derweil aus den USA befeuert. Die Erzeugerpreise im März stiegen dort zum Vorjahr um 11,2 Prozent und damit stärker als von Experten erwartet. Sie gelten als wichtiger Indikator für die Teuerungsrate, da sie zumindest teilweise auf die Verbraucherpreise durchschlagen. Die hohe Inflation ist auch in der Eurozone ein Problem, weshalb Ökonomen zufolge die EZB die Normalisierung der Geldpolitik in der Eurozone wie angekündigt fortsetzen wird. Vor der Zinssitzung der EZB an diesem Donnerstag und den Osterfeiertagen gelte es aber zunächst, keine Risiken einzugehen, hieß es aus dem Handel.

