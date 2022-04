Ukraine-Krieg im Ticker: DAX vorbörslich etwas tiefer -- Asiens Börsen uneins -- Twitter-Großaktionär startet Sammelklage gegen Musk -- LVMH überrascht mit kräftigem Umsatzsprung -- Fraport im Fokus

Aus den USA kommen negative Vorgaben, in Asien zeigt sich ein gemischtes Bild. Am Vortag hatten die US-Inflationszahlen an den Börsen für Bewegung gesorgt. Diese stiegen auf das höchste Niveau seit 40 Jahren. Eine Zinserhöhung seitens der US-Notenbank Fed sei dementsprechend bereits eingepreist.

Anleger in Deutschland dürften am Mittwoch auf die Bremse treten.

Die US-Anleger konzentrierten sich am Dienstag allen voran auf die vorbörslich vorgelegten Inflationsdaten. Diese fielen höher als erwartet aus. "Die Inflation ist im März erneut gestiegen und erreicht das höchste Niveau seit mehr als 40 Jahren. Angesichts der haussierenden Öl -, Gas - und Nahrungsmittelpreise kommt dies nicht ganz unerwartet", kommentieren die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen gegenüber der dpa. Es gelte aber zu berücksichtigen, dass auch die Kernpreise weiter anzögen. "Zwar ist davon auszugehen, dass die Inflation nun das Hoch erreicht hat, denn ab April machen sich Basiseffekte bemerkbar, dennoch wird sich die US-Notenbank Fed in ihrem Vorhaben bestätigt sehen, die Zinsen weiter zu erhöhen, zumal auch die Arbeitsmarktsituation robust ist."

An der Wall Street ging es am Dienstag abwärts.

Die wichtigsten Börsen finden am Mittwoch keinen gemeinsamen Nenner.

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt aktuell (7.09 Uhr MEZ) 1,49 Prozent auf 26.728,22 Punkte.

Auf dem chinesische Festland gibt der Shanghai Composite derweil um 0,44 Prozent auf 3.199,14 Zähler nach. Der Hang Seng legt um 0,16 Prozent auf 21.352,98 Stellen zu.

Die Sorgen rund um hohe Inflation, steigen Zinsen und den Ukraine-Krieg bleiben bei Anlegern weiter bestehen. Am Dienstag hatte Russlands Präsident Putin angekündigt, der Militäreinsatz in der Ukraine werde weiter fortgesetzt. Der japanische Aktienmarkt wird am Mittwoch von dem schwachen Yen gestützt. Die chinesischen Märkte finden keine gemeinsame Richtung. In Shanghai lasten weiterhin die Corona-Ausbrüche auf der Stimmung.

