So bewegen sich Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co. heute

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittwoch gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 39.899,58 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 40.168,56 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs notiert bei 306,26 US-Dollar. Am Vortag stand der Bitcoin Cash noch bei 304,74 Dollar.

Der Ethereum-Kurs kletterte auf 3.038,13 US-Dollar. Damit übertraf der Ethereum den Stand vom Vortag von 3.032,67 US-Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Litecoin ist am Mittwoch auf 106,29 US-Dollar angestiegen. Am Vortag wurde der Kurs der Digitalwährung auf 104,94 US-Dollar beziffert.

Der Ripple ist am Mittwoch 0,7107 US-Dollar wert. So fiel der Ripple-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 0,7175 US-Dollar stand.

Der Cardano-Kurs fiel auf 0,9464 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,9564 Dollar gelegen hatte.

Der Monero-Kurs verteuert sich heute auf 232,22 US-Dollar, während er am Vortag bei 233,57 Dollar gehandelt wurde.

Der Kurs der Digitalwährung IOTA wurde am Mittwoch wenig bewegt bei 0,6556 US-Dollar ausgewiesen. Am Vortag war er bereits bei 0,6642 US-Dollar gestanden.

Der Verge-Kurs stagniert am Mittwoch. So notierte der Verge-Kurs bei 0,0102 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,0101 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Stellar-Kurs notiert am Mittwoch bei 0,1918 US-Dollar. Am Vortag war die Stellar 0,1928 US-Dollar wert gewesen. Damit setzt der Stellar seine Seitwärtsbewegung fort.

Der NEM-Kurs ist gegenüber dem Vortag nicht vom Fleck gekommen. Aktuell ist ein NEM 0,0998 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs bei 0,0988 US-Dollar.

Der Dash-Kurs verringerte sich auf 101,93 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 102,39 US-Dollar wert gewesen.

Der Kurs der Digitalwährung NEO zeigt sich heute bei 20,36 US-Dollar im Minus. Am Vortag lag der Kurs bei 20,37 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net