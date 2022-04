Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Der DAX gewinnt rund eine Stunde vor Handelsstart 0,01 Prozent auf 14.126,00 Punkte hinzu.

2. Börsen in Fernost uneins

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt aktuell (7.09 Uhr MEZ) 1,49 Prozent auf 26.728,22 Punkte.

Auf dem chinesische Festland gibt der Shanghai Composite derweil um 0,44 Prozent auf 3.199,14 Zähler nach. Der Hang Seng legt um 0,16 Prozent auf 21.352,98 Stellen zu.

3. AUTO1 steigert Absatz

Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 (Autohero, wirkaufendeinauto.de) hat im ersten Quartal fast ein Drittel mehr Fahrzeuge verkauft als ein Jahr zuvor. Zur Nachricht

4. Hypoport legt gewinnseitig zu

Der Finanzdienstleister Hypoport ist mit kräftigen Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. Zur Nachricht

5. Im März wieder mehr Passagiere am Frankfurter Flughafen

Am Frankfurter Flughafen hat der Passagierverkehr im März nach dem pandemiebedingten Rückschlag der Vormonate wieder spürbar angezogen. Zur Nachricht

6. Shop Apotheke kauft Schnelllieferdienst First A

Der Online-Anbieter Shop Apotheke baut sein Geschäft mit der Übernahme eines Schnelllieferdienstes aus. Zur Nachricht

7. Twitter-Aktionär bringt Sammelklage gegen Elon Musk ins Rollen

Tesla-Chef Elon Musk droht nach seinem Einstieg als Großinvestor bei Twitter rechtlicher Ärger. Zur Nachricht

8. LVMH überrascht mit kräftigem Umsatzsprung

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH ist einem überraschend starken Umsatzsprung ins Jahr gestartet. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise haben am Mittwoch auf erhöhtem Niveau etwas weiter zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 105,13 US-Dollar. Das waren 49 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 30 Cent auf 100,91 Dollar.

10. Euro wenig bewegt

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel kaum bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0835 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

