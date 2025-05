MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - DAX wieder über 24.000er Marke

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind mit kleinen Aufschlägen in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Hauptthema bleiben die US-Zölle: Nachdem das US-Gericht für Internationalen Handel die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle am Mittwoch für nichtig erklärt hatte, setzte ein Bundesberufungsgericht die umfangreichen Zölle am Vorabend zumindest vorläufig wieder in Kraft.

Wer­bung Wer­bung

Dieser Berufungserfolg der Trump-Regierung bremst aber nicht mehr. Bereits davor hatten Zweifel am Bestand des ersten Urteils und die allgemein dadurch nur noch verstärkte Unsicherheit die Oberhand gewonnen. Nachdem das Urteil im frühen Handel am Donnerstag noch für Kauflaune gesorgt hatte, waren die Gewinne immer weiter abgebröckelt. Am Ende des Tages schlossen die Indizes sogar leicht im Minus.

Nun geht es wieder leicht nach oben. Der DAX legt um 0,5 Prozent auf 24.054 Punkte zu, für den Euro-Stoxx-50 geht es nur um 0,2 Prozent nach oben. Letzterer wird gebremst von einem Minus von 6 Prozent bei Sanofi. Der Medikamentenkandidat Itepekimab des französischen Pharmaunternehmens und Regeneron aus den USA hat nur in einer von zwei Phase-3-Studien zu chronisch obstruktiver Lungenerkrankung das primäre Behandlungsergebnis erreicht.

Am Devisenmarkt kommt der Euro wieder etwas zurück auf 1,1329 Dollar, nachdem er am Vortag im Zuge einer breiten Dollarschwäche deutlicher auf 1,1380 zugelegt hatte. Am Anleihemarkt ist es nach dem Rückgang der Renditen in späten Handelsverlauf am Donnerstag ruhig.

Wer­bung Wer­bung

Der Tag steht im Zeichen von Preisdaten. Im Großraum Tokio sind die Verbraucherpreise im Mai stärker als erwartet gestiegen, was den Druck auf die japanische Notenbank erhöht, die Zinsen zu erhöhen. Das stützt am Devisenmarkt den Yen. Aus Deutschland werden am Vormittag Länderpreisdaten veröffentlicht, am Nachmittag dann die gesamtdeutschen Daten. Für den harmonisierten Index wird ein Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat und von 2,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Derweil hat sich der Inflationsdruck in Spanien im Mai abgeschwächt auf Jahresrate von 1,9 Prozent. Erwarten wurden 2,0 Prozent. Am Nachmittag wird dann in den USA der von der US-Notenbank präferierte PCE-Preisindex veröffentlicht. Für April wird sowohl für die Gesamtrate als auch im Kern ein Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat erwartet.

Konjunkturseitig kommt eine negative Nachricht aus Deutschland. Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im April wider Erwarten gesunken. Für einen gewissen Ausgleich sorgt aber, dass der monatliche Anstieg im März nach oben revidiert wurde.

Wer­bung Wer­bung

Potenziell kursbewegende Unternehmensnachrichten gibt es abgesehen von Sanofi nicht. Bei den Sektoren liegen Immbilienaktien europaweit mit plus 1,1 Prozent vorne und setzen damit die jüngste Aufwärtsbewegung fort. Stützend wirken die zuletzt fallenden Renditen an den Anleihemärkten und die Erwartung, dass die EZB in der kommenden Woche die Leitzinsen senken wird. Im DAX geht es für Vonovia um 1,5 Prozent nach oben. LEG Immobilien gewinnen 2,3 Prozent.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.380,22 +0,2% 9,12 +9,7%

Stoxx-50 4.530,52 +0,3% 14,16 +4,8%

DAX 24.054,04 +0,5% 120,81 +20,2%

MDAX 30.749,37 +0,2% 51,82 +20,0%

TecDAX 3.859,49 +0,2% 7,47 +12,7%

SDAX 16.729,87 +0,1% 16,57 +21,9%

FTSE 8.778,05 0% 0,00 #NV

CAC 7.782,42 +0,0% 2,70 +5,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:04 % YTD

EUR/USD 1,1336 -0,3% 1,1371 1,1354 +9,9%

EUR/JPY 163,24 -0,4% 163,88 163,91 +0,6%

EUR/CHF 0,9342 -0,1% 0,9354 0,9358 +0,1%

EUR/GBP 0,8415 -0,1% 0,8426 0,8421 +1,9%

USD/JPY 144,01 -0,1% 144,13 144,36 -8,4%

GBP/USD 1,3472 -0,2% 1,3493 1,3484 +7,7%

USD/CNY 7,1819 +0,0% 7,1814 7,1792 -0,4%

USD/CNH 7,1961 +0,1% 7,1880 7,1863 -1,9%

AUS/USD 0,6419 -0,4% 0,6443 0,6444 +4,1%

Bitcoin/USD 105.113,70 -1,2% 106.441,15 107.575,30 +14,1%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,87 60,87 0% 0,00 -15,3%

Brent/ICE 64,06 64,13 -0,1% -0,07 -14,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3294,27 3319,80 -0,8% -25,54 +26,5%

Silber 29,23 29,35 -0,4% -0,12 +5,1%

Platin 946,08 955,98 -1,0% -9,90 +9,2%

Kupfer 4,66 4,68 -0,4% -0,02 +14,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2025 03:48 ET (07:48 GMT)