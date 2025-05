Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE tendiert am Freitagmittag nordwärts

Blick auf Vonovia SE-Kurs

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Vonovia SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 28,99 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 28,99 EUR. Die Vonovia SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,39 EUR. Bei 28,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 475.056 Vonovia SE-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE-Aktie 17,04 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 26.03.2025 auf bis zu 24,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 20,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,24 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,26 EUR an.

Vonovia SE ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,26 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,67 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Vonovia SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Vonovia SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 31.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,93 EUR fest.

