Stellantis-Aktie dreht ins Plus: Finanzdienstleistungsgeschäft in China wird umstrukturiert

"Während wir unser profitables Wachstum in China weiter vorantreiben, müssen wir auch unser Finanzdienstleistungsangebot in diesem Land neu ausrichten, so wie wir es in anderen wichtigen Märkten getan haben", sagte Stellantis -CEO Carlos Tavares laut der Mitteilung.

Die Übertragung der Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen Dongfeng Peugeot Citroen Auto Finance Co. muss noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden und wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen sein. Der Automobilhersteller hatte zuvor angekündigt, dass er seine Finanzdienstleistungen in den USA und Europa neu organisieren wird. In China sollen die Finanzdienstleistungen für Autos in einem eigenen Unternehmen zusammengefasst werden.

An der EURONEXT geht es für die Stellantis-Aktie zuletzt 0,36 Prozent auf 13,916 Euro hoch.

Von Kim Richters

PARIS (Dow Jones)

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com