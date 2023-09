10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich tiefer

Der DAX dürfte mit Verlusten in den Handel starten. Die Vorgaben von der Wall Street sind schwach, auch in Asien geben die Kurse nach.

2. Börsen in Fernost tiefer

An den Börsen in Fernost geht es im Donnerstagshandel mehrheitlich abwärts. Der japanische Nikkei verliert zeitweise 0,64 Prozent auf 33.027,80 Punkte. Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zwischenzeitlich um 0,65 Prozent auf 3.137,68 Indexpunkte abwärts. In Hongkong verliert der Hang Seng daneben 1,08 Prozent auf 18.250,27 Zähler.

3. SAP plant offenbar Kauf von Start-up LeanIX

Der Softwarekonzern SAP will einem Zeitungsbericht zufolge die Bonner Software-Management-Firma LeanIX übernehmen. Zur Nachricht

4. T-Mobile US zahlt erstmals Dividende an Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom kann sich über milliardenschwere Erlöse aus ihrer Beteiligung an T-Mobile US freuen. Zur Nachricht

5. thyssenkrupp-CFO Keysberg verlässt Konzern 2024

thyssenkrupp muss sich auf die Suche nach einem neuen Finanzvorstand machen. Zur Nachricht

6. GameStop macht weniger Verlust

Im zweiten Quartal 2023 belief sich das EPS von GameStop auf -0,03 US-Dollar je Aktie, nachdem die Einzelhandelskette für Computerspiele und Unterhaltungssoftware im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch 0,35 US-Dollar je Aktie verloren hatte. Zur Nachricht

7. BVB-Edelreservist Hazard wechselt nach Anderlecht

Borussia Dortmund hat nach Schließung des Transferfensters in Deutschland noch einen Abnehmer für Edelreservist Thorgan Hazard gefunden. Zur Nachricht

8. Chinas Außenhandel setzt Talfahrt im August fort

Der chinesische Außenhandel hat sich im August erneut rückläufig entwickelt. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach jüngstem Schub leicht nach - Lagerdaten im Blick

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel nach dem jüngsten Schub leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 90,28 US-Dollar. Das waren 32 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung fiel um 37 Cent auf 87,17 Dollar.

10. Euro knapp über seinem Drei-Monats-Tief

Der Euro hat am Donnerstagmorgen knapp über seinem am Vortag markierten dreimonatigen Tiefstand gegenüber dem US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0720 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.