SAP-Aktie nachbörslich etwas fester: SAP plant offenbar Kauf von Start-up LeanIX

T-Mobile US-Aktie verliert: T-Mobile US will mehrere Tausend Stellen streichen

Vodafone Emergency App Helps in Over 20,000 Cases

S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in AT&T gekostet

EQS-Adhoc: Inflation and Economic Slowdown necessitate Adjustment of Outlook for 2023

Telefonica Stock Is Falling Wednesday - Here's Why?

Heute im Fokus

Beige Book der US-Notenbank Fed: Verlangsamter Preisauftrieb in den meisten Regionen. T-Mobile US zahlt erstmals Dividende an Deutsche Telekom. Tech-Riesen müssen strengere Regeln in der EU befolgen. Facebook schafft News-Bereich in Europa ab - Oberlandesgericht urteilt gegen Schadenersatz für Facebook-Nutzerin. Daimler Truck plant Batteriezellenherstellung in den USA.