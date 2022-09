10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen - DAX nach Fed-Entscheid vor tiefrotem Start

Der DAX DAX-Start wird am Donnerstag deutlich tiefer taxiert.

2. Börsen in Fernost notieren am Donnerstag in Rot.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert zeitweise 0,45 Prozent schwächer bei 27.191,51 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite derweil mit einem Verlust von 0,07 Prozent auf 3.114,96 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng zeitweise 1,85 Prozent auf 18.102,56 Einheiten nach (8:00 Uhr MEZ).

3. US-Notenbank Fed erhöht Leitzins wie erwartet - Weitere Zinserhöhungen angekündigt

Mit ihrem dritten ungewöhnlich kräftigen Zinsschritt nacheinander setzt die US-Notenbank ihren aggressiven Kampf gegen die Inflation fort. Zur Nachricht

4. Uniper-Aktie: Wirtschaftswissenschaftler sieht keine Alternative zu Uniper- Verstaatlichung

Der Wirtschaftswissenschaftler André W. Heinemann sieht keine Alternative zur Rettung des Gasimporteurs Uniper mit Steuermilliarden. Zur Nachricht

5. Telefonica Deutschland-Aktie: O2 kooperiert bei Antennenstandorten mit Wettbewerbern

Im Kampf gegen Funklöcher macht eine Kooperation der drei großen deutschen Mobilfunk-Anbieter Fortschritte. Zur Nachricht

6. Credit Suisse will Investment Bank wohl in drei Teile aufteilen

Die Großbank Credit Suisse erwägt einem Medienbericht zufolge, die Investmentbank in drei Teile aufzuteilen. Zur Nachricht

7. Cardano-Hard Fork abgeschossen - So reagiert der ADA-Token

Nach mehreren Verschiebungen des angekündigten Cardano-Upgrades mit dem Namen Vasil Hard Fork war es nun soweit: Die Kryptowährung Cardano hat ihr bislang "schwierigstes Update" erfahren. So reagiert der ADA-Token auf die Anpassung und das sind die Folgen der Hard Fork. Zur Nachricht

8. Salesforce prognostiziert Milliardenumsatz in 2026

Der US-Softwarehersteller Salesforce blickt überraschend positiv nach vorn. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 90,19 Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 32 Cent auf 83,26 Dollar.

10. Darum fällt der Euro auf ein 20-Jahrestief

Der Euro steht an den Finanzmärkten weiter unter Druck. In der Nacht auf Donnerstag fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 0,9809 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit etwa 20 Jahren.

Bildquellen: Shchipkova Elena/ shutterstock.com