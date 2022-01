10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX kann rund eine Stunde vor Handelseröffnung um 0,44 Prozent zulegen auf 16.091,00 Punkte.

2. Börsen in Fernost uneinig

In Japan wurde zum ersten Mal im neuen Jahr wieder gehandelt - der Nikkei verbuchte schlussendlich einen Aufschlag von 1,77 Prozent auf 29.301,79 Punkte.

Auch für den Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland ist heute der erste Handelstag nach dem Neujahrsfeiertag. Er verliert leicht um 0,24 Prozent auf 3.630,86 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong steht derweil marginale 0,09 Prozent tiefer bei 23.253,85 Einheiten.

3. Als erstes Unternehmen der Welt: Apple überspringt erstmals 3-Billionen-Dollar-Marke

Der Techriese Apple hat eine neue Rekordmarke gesetzt: Als erstes Unternehmen weltweit hat der iPhone-Hersteller die Schwelle von 3 Billionen US-Dollar beim Börsenwert geknackt. Zur Nachricht

4. Mercedes: E-Forschungsauto hat 1.000 Kilometer Reichweite

Mercedes-Benz hat ein neues Elektro-Forschungsauto mit hoher Energieeffizienz vorgestellt. Zur Nachricht

5. Bayer-Aktie: Anleger wollen Bayer in Köln auf 2,2 Milliarden Euro Schadensersatz verklagen

Die geplanten Aktionärs-Klagen gegen Bayer wegen der umstrittenen Übernahme des US-Agrarriesen Monsanto nehmen größere Dimensionen an. Zur Nachricht

6. Uniper erwartet Mitte 2022 grünes Licht für Nord Stream 2

Der Energiekonzern Uniper zeigt sich trotz der Debatten in der Ampel-Koalition optimistisch für den Start der umstrittenen Gas-Pipeline Nord Stream 2. Zur Nachricht

7. Um den Impfstoff-Hoffnungsträger CureVac ist es still geworden

Im ersten Corona-Jahr waren die Tübinger noch ganz vorne mit dabei bei der Entwicklung eines ersten Impfstoffs - inzwischen ist es um das Biotech-Unternehmen CureVac recht still geworden. Zur Nachricht

8. GRENKE-Neugeschäft sinkt - Wert liegt aber am oberen Ende der Prognosespanne

Der Leasingspezialist GRENKE hat im vergangenen Jahr beim Neugeschäft nach einem starken vierten Quartal das obere Ende der gesenkten Prognosespanne erreicht. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Dienstag vor einem Treffen des Ölverbunds OPEC+ wenig verändert. Am Morgen legten die Notierungen etwas zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 79,14 US-Dollar. Das waren 16 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um zehn Cent auf 76,18 Dollar.

10. Euro kaum verändert bei 1,13 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag kaum verändert bei 1,13 US-Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung hat damit die Kursverluste vom Vortag nicht fortgesetzt. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1301 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

