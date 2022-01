Asiens Märkte uneins -- Anleger wollen Bayer in Köln auf 2,2 Mrd Euro Schadensersatz verklagen -- Apple überspringt erstmals 3-Billionen-Dollar-Marke -- AT&T, Verizon im Fokus

GRENKE-Neugeschäft sinkt - Wert liegt aber am oberen Ende der Prognosespanne. Hyundai und Kia wollen über sieben Millionen Autos absetzen. Mercedes: E-Forschungsauto hat 1.000 Kilometer Reichweite. Uniper erwartet Mitte 2022 grünes Licht für Nord Stream 2. Um den Impfstoff-Hoffnungsträger CureVac ist es still geworden.

Der deutsche Leitindex startete gut behauptet in das neue Jahr 2022. Der DAX zeigte sich zum Ertönen der Startglocke fester und konnte seine Gewinne im Verlauf noch ausbauen. Dabei notierte er auch erstmals seit Ende November wieder über der Marke von 16.000 Punkten. Schließlich verabschiedete er sich mit einem Plus von 0,86 Prozent bei 16.020,73 Zählern aus dem ersten Handelstag des neuen Jahres. Daneben begann auch der TecDAX den ersten Handelstag im Börsenjahr 2022 mit einem kleinen Plus. Im Verlauf fiel er dann jedoch an die Nulllinie zurück. Zum Handelsende notierte er schließlich 0,17 Prozent höher bei 3.926,87 Zählern. Nach dem freundlichen Jahresausklang zeigten sich Anleger auf dem deutschen Börsenparkett auch zum Start in das Handelsjahr 2022 positiv gestimmt. In den letzten Tagen des alten Jahres hatte sich der DAX mit einer Erholungsrally wieder der Marke von 16.000 Punkten genähert. Letztendlich verbuchte der Leitindex 2021 mit einem Plus von fast 16 Prozent das dritte Gewinnjahr in Folge. Im Blick bleib weiterhin die Corona-Pandemie. Börsianer setzten darauf, dass sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die globale Wirtschaftsleistung in Grenzen halten. Marktanalyst Christian Henke vom Handelshaus IG blieb derweil vorsichtig: "Die Belastungsfaktoren bleiben uns erhalten", schrieb der Experte. Die Omikron-Variante des Coronavirus breite sich weltweit rasant aus. Zwar werde der neuen Mutante ein eher milder Krankheitsverlauf unterstellt, dennoch dürfte sich die Frage aufdrängen, inwieweit sich das Virus auf die Wirtschaftsleistung auswirkt. Mit einem raschen Ende der Lieferkettenprobleme in den kommenden Wochen und Monaten werde nicht gerechnet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte begannen das neue Jahr stark. Der EuroSTOXX 50 bewegte sich klar in der Gewinnzone, nachdem er mit einem kleinen Aufschlag gestartet war. Er beendete die Sitzung 0,78 Prozent im Plus bei 4.331,82 Indexeinheiten. Weiterhin blieb die Corona-Pandemie bestimmendes Thema an den Märkten. Hier gab es vorsichtig optimistische Äußerungen von Experten zur Omikron-Variante des Virus, da diese offenbar etwas weniger schwere Verläufe zu verursachen scheint. Das Risiko für Ungeimpfte bleibt aber hoch. Auch die Immobilienkrise in China rund um Evergrande blieb im Fokus der Anleger. Die Aktien des hoch verschuldeten Immobilienentwicklers wurden in Hongkong erneut vom Handel ausgesetzt. Medienberichten zufolge ließ der Konzern abermals eine Frist zur Zahlung von Anleihezinsen verstreichen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am ersten Handelstag 2022 mit Gewinnen. So eröffnete der Dow Jones die Sitzung marginale 0,05 Prozent tiefer bei 36.321,59 Punkten, schaffte es im Verlauf aber deutlich auf grünes Terrain und schloss mit einem Plus von 0,68 Prozent bei 36.584,94 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte daneben am ersten Handelstag 2022 1,20 Prozent auf 15.832,80 Indexpunkte zu. Börsianer verwiesen auf positive Vorgaben von den europäischen Börsen. Auf Unternehmensseite standen die Aktien des US-Elektroautobauers Tesla im Fokus der Anleger, nachdem das Unternehmen im vierten Quartal 2021 einen Auslieferungsrekord verzeichnete. Auch im Gesamtjahr 2021 konnte Tesla seine Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr steigern. Apple erreichte daneben als erstes Unternehmen überhaupt eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken