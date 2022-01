Das Feuer sei noch am Sonntagabend gelöscht worden, verletzt worden sei niemand, so der niederländische Halbleiterhersteller.

Derzeit sei es noch zu früh für Aussagen über den Schaden oder ob der Vorfall Auswirkungen auf den Produktionsplan für dieses Jahr haben wird. Es werde einige Tage dauern, um eine Untersuchung durchzuführen und eine vollständige Bewertung vorzunehmen.

Der ASML-Standort in Berlin, der Teil der 2020 erfolgten Übernahme von Berliner Glas ist, stellt Komponenten für Lithografiesysteme her, mit denen Muster auf Siliziumwafer gedruckt werden, so das Unternehmen.

ASML-Aktie von Brand in Berliner Werk belastet

Die Aktien von ASML haben am Montag mit zeitweise kräftigen Kursverlusten auf einen Brand in einer Komponentenfabrik des Unternehmens in Berlin reagiert. Zeitweise sackte die Aktie des Anbieters von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie bis auf 693,60 Euro ab.

Am späteren Nachmittag verlor sie im insgesamt freundlichen europäischen Börsenumfeld zuletzt 0,6 Prozent auf 702,20 Euro und zählte damit weiterhin zu den schwächsten Papieren im EuroSTOXX 50. Ein Händler verwies darauf, dass der Brand in dem deutschen Tochterunternehmen die Lieferkettenproblematik zusätzlich verschärfe.

FRANKFURT (Dow Jones) / PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: ASML