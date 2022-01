Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke nur wenig verändert bei 15.900 Punkten.

2. Börse in Hongkong leichter

In Japan bleiben die Börsen noch geschlossen - hier wird der Neujahrsfeiertag nachgeholt. Der Nikkei verabschiedete das Jahr 2021 bei einem Zählerstand von 28.791,71 Punkten und legte damit auf Jahressicht 4,9 Prozent zu.

Aufwärts ging es am 31.12. auf dem chinesischen Festland: Der Shanghai Composite stieg um 0,57 Prozent auf 3.639,78 Indexpunkte. Auch dort findet noch kein Handel statt.

Lediglich in Hongkong wird wieder gehandelt: Der Hang Seng verliert am ersten Handelstag im neuen Jahr 0,59 Prozent auf 23.259,07 Punkte.

3. Delivery Hero übernimmt Mehrheit an Liefer-App Glovo

Der Berliner Lieferdienst Delivery Hero will die Mehrheit an dem spanischen Konkurrenten Glovo übernehmen. Zur Nachricht

4. Tesla mit Auslieferungsrekord im vierten Quartal

Tesla hat im vergangenen Quartal einen Rekord bei seinen Auslieferungen aufgestellt. Zur Nachricht

5. Aufsichtsrat beschließt neuen Vorstand für Deutsche Wohnen

Nach der Übernahme durch den Bochumer Konkurrenten Vonovia hat der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen seinen Vorstand neu strukturiert. Zur Nachricht

6. Pfizer-Medikament gegen schwere Corona-Verläufe soll bald einsatzbereit sein

Mit dem Medikament Paxlovid soll möglichst noch im Januar ein neues Mittel zur Behandlung schwerer Covid-19-Verläufe in Deutschland eingesetzt werden können. Zur Nachricht

7. Evergrande-Aktien werden vom Handel ausgesetzt

Die Aktien des angeschlagenen chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande sind am Montag vom Handel an der Hongkonger Börse ausgesetzt worden. Zur Nachricht

8. Volkswirte: Inflationssprung gefährdet Vertrauen in den Euro nicht

Der zuletzt sprunghafte Anstieg der Inflation wird nach Einschätzung von Volkswirten das Vertrauen in die Stabilität des Euro nicht erschüttern. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Montag gestiegen. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung nach den Kursverlusten am vergangenen Freitag. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 78,35 US-Dollar. Das waren 57 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 55 Cent auf 75,76 Dollar.

10. Euro gibt nach - weiter über 1,13 US-Dollar

Der Euro ist am Montag gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1340 US-Dollar gehandelt und damit knapp einen halben Cent tiefer als am Freitagabend.

