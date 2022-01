Börse in Hongkong leichter -- Delivery Hero übernimmt Mehrheit an Glovo -- Tesla mit Auslieferungsrekord im vierten Quartal -- Evergrande-Aktien werden vom Handel ausgesetzt

Werbung

Vor dem Jahreswechsel bewegte sich der deutsche Leitindex fester. Der DAX war mit einem kleinen Minus gestartet, konnte im weiteren Verlauf aber in grünes Terrain vorrücken. Letztlich schloss er 0,21 Prozent höher bei 15.884,86 Punkten. Die gleiche Entwicklung vollzog der TecDAX, der den Handel schließlich mit einem Zuwachs um 0,41 Prozent bei 3.920,17 Zählern beendete. Am verkürzten letzten Handelstag des Jahres, an dem sich die Anleger bereits um 14 Uhr in die Silvesterpause verabschiedeten, fehlte es an Schwung. Schon zur Wochenmitte hatte der DAX einer fünftägigen Erholungsrally etwas Tribut gezollt. Trotz der nach wie vor belastenden Coronapandemie und der Aussicht auf steigende Leitzinsen in den USA können Anleger auf ein erfolgreiches Börsenjahr zurückblicken. Der DAX erzielte auf Jahressicht ein Plus von 15,78 Prozent und hat Mitte November bei 16.290 Zählern sogar ein Rekordhoch erreicht.





Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich am Donnerstag freundlich. Der EuroSTOXX 50 war mit einem geringfügigen Gewinn gestartet und baute diesen anschließend deutlich aus. Schlussendlich stand am Abend ein Plus von 0,50 Prozent bei 4.306,07 Punkten an der Kurstafel. Angesichts der dünnen Nachrichtenlage vor dem Jahreswechsel verlief das Geschäft ruhig. Für die europäischen Aktienmärkte ging ein starkes Jahr zu Ende. "Die Jahresergebnisse für 2021 können sich auf breiter Ebene sehen lassen", erklärte auch Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman des Vermögensverwalters Grüner Fisher Investments, gegenüber der Deutsche Presse-Agentur. Auch für die weitere Entwicklung ist er zuversichtlich. Mit seiner optimistischen Einschätzung ist er nicht allein. "Vorausgesetzt, weder von der Corona-Pandemie kommen neue Hiobsbotschaften, noch verschärfen sich die geopolitischen Risiken weiter, rechne ich für die erste Jahreshälfte aufgrund der weiter vorhandenen Liquidität mit einer Fortsetzung der positiven Entwicklung am Aktienmarkt", prophezeite Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.





Die US-Börsen haben den letzten Handelstag des alten Jahres mit Verlusten beendet. So verlor der Dow Jones am 31.12. moderate 0,16 Prozent auf 36.338,30 Punkte, konnte aufs Gesamtjahr gesehen aber fast ein Fünftel zulegen. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verlor deutlicher und büßte am letzten Handelstag 2021 0,61 Prozent auf 15.644,97 Indexpunkte ein. Auch hier war die Gesamtjahresbilanz aber deutlich positiv: Der Techwerteindex fuhr zwischen Januar und Dezember ein Plus von 21,39 Prozent ein. Angesichts ausbleibender marktbewegender Nachrichten blieben die Handelsumsätze am Freitag dünn.