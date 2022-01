Nestlé-Aktie: Experten empfehlen Nestlé im Dezember mehrheitlich zum Kauf

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

US-Börsen fester erwartet -- DAX zum Jahresauftakt über 16.000er Marke -- Delivery Hero übernimmt Mehrheit an Glovo -- Tesla mit Auslieferungsrekord in Q4 -- Lufthansa, Fraport, AT&T, Verizon im Fokus

Evergrande-Aktien wurden vom Handel ausgesetzt. VW-Dieselklagen: 2022 noch einiges an Arbeit für Anwälte und den BGH. Airbus gründet neue Flugzeugstruktur-Tochter in Frankreich. Pfizer-Medikament gegen schwere Corona-Verläufe soll bald einsatzbereit sein. Microsoft behebt Neujahrsfehler in E-Mail-Software. Aufsichtsrat beschließt neuen Vorstand für Deutsche Wohnen.