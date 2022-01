Performance-Ranking: Diese Aktien konnten in den letzten 30 Jahren die besten Renditen verbuchen

Platz 16: Das Ranking

Über das Finanzberatungsunternehmen Halbert Wealth Management veröffentlicht der CEO des Unternehmens, Gary D. Halbert, einen wöchentlichen E-Brief. In einem Brief vom Dezember 2021 listet er die Aktien auf, die in den letzten 30 Jahre die höchsten Renditen erzielten. Die durchschnittliche jährliche Rendite der aufgeführten Aktien betrug, gemessen am Zeitraum zwischen 1990 und 2020, 24,2 Prozent. Stand des Rankings ist der 14.12.2021.

Quelle: Halbert Wealth Management, Bild: Virojt Changyencham / Shutterstock.com