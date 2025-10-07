NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA legt am Dienstagnachmittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von NVIDIA konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 188,01 USD.

Um 15:53 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 188,01 USD nach oben. Kurzfristig markierte die NVIDIA-Aktie bei 188,40 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 186,22 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.869.650 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 191,05 USD an. 1,62 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 86,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 53,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,040 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,030 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 202,86 USD.

Am 27.08.2025 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46,74 Mrd. USD im Vergleich zu 30,04 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 25.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2026 4,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

