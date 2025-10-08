DAX24.605 +0,9%Est505.648 +0,6%MSCI World4.346 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.943 +0,7%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1633 -0,2%Öl65,99 +0,4%Gold4.041 +1,5%
Dow stärker -- DAX kurz vor neuem Rekord - über 24.600 Punkten -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA legt am Mittwochnachmittag zu

08.10.25 16:10 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NVIDIA. Zuletzt konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 188,03 USD.

NVIDIA Corp.
162,20 EUR 2,96 EUR 1,86%
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 188,03 USD zu. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 189,08 USD. Bei 186,66 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 7.141.105 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (191,05 USD) erklomm das Papier am 03.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 86,63 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 117,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,040 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,030 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 202,86 USD je NVIDIA-Aktie an.

Am 27.08.2025 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,08 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 0,67 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 46,74 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 30,04 Mrd. USD eingefahren.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 19.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 25.11.2026.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

