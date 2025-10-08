Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen
Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittwochnachmittag.
Der NASDAQ 100 erhöht sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,95 Prozent auf 25.075,29 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,190 Prozent auf 24.887,32 Punkte an der Kurstafel, nach 24.840,23 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25.080,35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24.882,35 Einheiten.
NASDAQ 100 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,356 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2025, wies der NASDAQ 100 23.762,30 Punkte auf. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 08.07.2025, bei 22.702,25 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 08.10.2024, bei 20.107,78 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 19,54 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 25.080,35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Zählern registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,66 Prozent auf 231,95 USD), Zscaler (+ 5,49 Prozent auf 308,83 USD), Datadog A (+ 5,41 Prozent auf 162,89 USD), Marvell Technology (+ 5,38 Prozent auf 91,65 USD) und ON Semiconductor (+ 5,04 Prozent auf 50,60 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Warner Bros Discovery (-4,38 Prozent auf 17,79 USD), KLA-Tencor (-2,22 Prozent auf 1.060,61 USD), CoStar Group (-2,11 Prozent auf 78,90 USD), Enphase Energy (-1,68 Prozent auf 35,66 USD) und Baker Hughes (-1,56 Prozent auf 47,82 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 17.995.552 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,882 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus
Die Comcast-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Analysen zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
